Patiënten van vrouwelijke chirurgen hebben minder complicaties (maar het is nog niet duidelijk hoe dat komt)

Want er vallen nog meer kanttekeningen te maken bij de studies. Bafort wijst er bijvoorbeeld op dat er in Zweden meer vrouwelijke dokters in private of universitaire ziekenhuizen werken dan in openbare, in vergelijking met mannen. Daar zou de zorg door de band genomen beter zijn, en de kans op complicaties dus kleiner.

"En de wereld van de chirurgie is nog altijd een mannenbastion. Daardoor heb je misschien meer jongere vrouwelijke artsen. We weten dat jongere artsen, begeleid door een oudere arts, net minder fouten maken. Ze zijn waarschijnlijk voorzichtiger, net zoals een piloot in opleiding extra voorzichtig zal sturen".