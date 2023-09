Modellen getuigen over chantage door naaktfotografen: "Zij hebben je foto's, zij hebben alle macht in handen" 

Hoe werken "rechten" bij foto’s eigenlijk?

"Als er geen geschreven overeenkomst is tussen het model en de fotograaf, dan behouden modellen de rechten op de foto’s die worden gemaakt", zegt professor Ingrid De Poorter (UGent) duidelijk. Zij is onder andere gespecialiseerd in kwesties rond privacy en auteursrechten. "De wetgeving is complex, maar als algemene regel geldt dat er uitdrukkelijk toestemming moet worden gegeven waarvoor de foto’s zullen worden gebruikt of op welk platform."

"De algemene regel is dus dat bij shoots zonder geschreven afspraken het portretrecht bij de modellen blijft", legt De Poorter uit. "We zien wel vaker in de sector dat overeenkomsten halfslachtig worden opgesteld, en dat er bijvoorbeeld enkel een vergoeding wordt afgesproken. Het feit dat een model vergoed wordt voor zo’n fotoshoot is echter niet voldoende om aan te tonen dat én waarvoor zij dat recht overdraagt. Er is dus geen sprake van een soort impliciet akkoord", klinkt het.