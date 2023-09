300.000 namaaksigaretten gevonden in bestelwagen tijdens politiecontrole in Retie

In Retie zijn tijdens een politiecontrole zo'n 300.000 namaaksigaretten gevonden in de laadbak van een bestelwagen. Dat gebeurde tijdens een verkeerscontrole die de lokale politie samen met de douane en de Vlaamse Belastingsdienst deed. De twee inzittenden van de wagen zijn gearresteerd, de bestelwagen zelf is door de douane in beslag genomen voor verder onderzoek.