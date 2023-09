Nieuwe monnik (32) in abdij van Affligem:"Ik kwam hier als student economie blokken"

Het was een bijzonder moment afgelopen zaterdag in de abdij van Affligem. In het bijzijn van vrienden en familie legde Kevin er de geloften af. Dat gebeurde in een eucharistieviering met eeuwenoude rites. "Zo moest ik drie geloften afleggen. Er werden Gregoriaanse gezangen in het Latijn gezongen. Op het einde kreeg ik een gebedsmantel." (lees verder onder foto)