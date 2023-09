Nieuwe schietstand geopend voor de West-Vlaamse politie in Zedelgem: twee schietruimtes van 30 meter

Het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten is al meer dan tien jaar geleden verhuisd van Assebroek naar de site in Zedelgem. Maar tot op heden was er geen schietruimte voorzien op de nieuwe site. "De nood was hoog", reageert Claude Vandepitte, korpschef van regio Tielt.

De nieuwe schietruimte bestaat uit twee afzonderlijke schietstanden met een lengte van dertig meter. Zo kunnen twee groepen op hetzelfde moment oefenen. "Het is een ruim oefenlokaal. Er is voldoende inspraak geweest om dit te realiseren. Het beantwoordt perfect aan de behoeften die we hebben." Bij het gebouw is ook een stuk straat voorzien waar de politie bijvoorbeeld kan leren hoe ze de weg moeten afsluiten bij een ongeval.

Daarnaast stappen ook de West-Vlaamse diensten van de federale politie en de politiezones Brugge, Damme/Knokke-Heist, Het Houtsche en Regio Tielt mee in het project. "Zo helpen wij ook financieel mee", aldus Vandepitte.