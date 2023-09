Nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix officieel ingehuldigd in Antwerpen: 200.000 patiënten per jaar verwacht

In Antwerpen is het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix officieel ingehuldigd, in aanwezigheid van onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het ziekenhuis komt in de plaats van het Stuivenbergziekenhuis dat over twee weken dichtgaat. ZNA Cadix verwacht jaarlijks ongeveer 200.000 patiënten.