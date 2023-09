Na ruim anderhalf jaar oorlog: hoe staat de economie van Oekraïne ervoor? En wat met de schuldenberg?

Een hoge schuldenberg bij buitenlandse kredietverleners, bijna 400 miljard euro aan schade en het einde van de oorlog is voorlopig nog niet in zicht. Een blik op de economie van Oekraïne is verre van rooskleurig. Het afgelopen jaar was dramatisch, maar er is wel beterschap op komst nu de economie opnieuw op gang lijkt te komen.