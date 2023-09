Ouders Lierse school geïnformeerd over varkenslintworm: "Gerustgesteld, maar toch uitkijken voor symptomen" 

In basisschool Het Molentje in Lier hebben ouders op een druk bijgewoond infomoment gisterenavond meer uitleg gekregen over de varkenslintworm. In juni geraakten drie kinderen van de school besmet met de larve van de zeldzame varkenslintworm. Ze hadden last van aanhoudende hoofdpijn en vermoeidheid. Ze hadden ook epileptische aanvallen en andere symptomen als ochtendmisselijkheid en problemen met het zicht.