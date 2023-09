Poetin en Kim Jong-un willen praten en dat baart kenners zorgen: ligt plan om Noord-Koreaanse soldaten te leveren weer op tafel?

Dat Kim Jong-un en Vladimir Poetin het momenteel prima met elkaar kunnen vinden, is niet eens zo verrassend, zegt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de universiteit van Leiden, in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Poetin is persona non grata geworden in grote delen van de wereld sinds de invasie in Oekraïne. Kim Jong-un was dat al. Op zich is het dus niet zo gek dat zij elkaar nu opzoeken."