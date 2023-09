Protest in Marokko nadat jetski-toeristen gedood werden door Algerijnse kustwacht: “grove overtreding van de mensenrechten”

In Marokko protesteerde gisteren een groep mensenrechtenactivisten voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Rabat. De aanleiding is de dood van twee toeristen die vorige week met hun jetski’s in Algerijnse zeegebied belandden waarop de Algerijnse kustwacht het vuur op hen opende. De Marokkaanse nationale Raad voor de Mensenrechten noemt het optreden “een grove overtreding tegen de internationale mensenrechten”.