Voormalige Proud Boy-leider Enrique Tarrio krijgt 22 jaar cel voor rol bij bestorming Capitool, zwaarste straf tot nog toe

Vandaag veroordeelde de rechter in Washington hem tot een celstraf van 22 jaar. Het is meteen de zwaarste straf die tot nog toe is uitgesproken in de vele processen tegen ongeveer 1.000 beklaagden. Zo'n 300 onder hen zijn al veroordeeld.

Tot nog toe was die eer weggelegd voor Ethan Nordean, de voormalige voorzitter van de Proud Boys-afdeling in Seattle die de mars op het Capitool leidde, en Stewart Rhodes, de leider van die andere extreemrechtse militie Oath Keepers. Zij kregen allebei 18 jaar. Vorige week werden nog twee andere kopstukken van de Proud Boys tot respectievelijk 17 en 15 jaar veroordeeld. Een derde lid kreeg 10 jaar cel.

De veroordeling van Tarrio is opvallend, in die zin dat ze aantoont dat mensen veroordeeld kunnen worden voor de bestorming, ook al hebben ze er niet aan deelgenomen. De veroordeling van Tarrio zou in dat opzicht ook grote gevolgen kunnen hebben voor het proces tegen oud-president Donald Trump. Dat begint op 4 maart 2024.