Rusland beschermt strategische bommenwerpers tegen drone-aanvallen met… oude autobanden

Dat Rusland naar deze eenvoudige tactiek grijpt, is verwonderlijk, omdat het land beschikt over bijzonder performante luchtafweersystemen zoals de S-400. Dat Rusland teruggrijpt naar een noodingreep om met banden te werken, toont het tekort aan van dat soort afweersystemen. Dat komt dan weer omdat heel wat van die Russische luchtafweersystemen al ingezet zijn aan of bij het front met Oekraïne, of om bijvoorbeeld strategische potentiële doelwitten zoals de Kerch-brug of het politieke centrum in Moskou te beschermen.