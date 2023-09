Sluikstorters laten 100-tal autobanden achter in natuur in Perk en Melsbroek

In Steenokkerzeel hebben sluikstorters op drie verschillende plekken tientallen autobanden achtergelaten in de natuur. Het eerste stort gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in Melsbroek, de nachten daarna volgden er nog twee in Perk. De politie is met een onderzoek gestart en gaat ook camerabeelden uit de buurt bekijken om de daders op te sporen.