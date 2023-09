Stad Antwerpen laat windkaart maken om te kijken waar windturbines op daken kunnen komen

De stad wil aan de hand van een windkaart onderzoeken welke daken geschikt zijn om er windturbines op te zetten. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Zo kan er groene energie worden opgewekt. "Als je bijvoorbeeld op appartementsgebouwen kleine molentjes zet, zouden die stroom kunnen leveren voor het hele gebouw", zegt schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). "Als er dan windenergie op overschot is, kan je die delen met de buurt of de stad. We mikken op collectieve oplossingen. Het is niet de bedoeling dat we bij iedereen thuis komen kijken of er op het kippenhok of de serre zo'n turbine kan komen."