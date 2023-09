Stormloop op papieren identiteitskaart in Griekenland "uit angst voor duivelse elektronische versie"

In Griekenland is een stormloop ontstaan op de laatste papieren identiteitskaarten. De overheid voert binnenkort de elektronische versie in, maar de Grieken willen de aanschaf van zo'n nieuwe identiteitskaart uitstellen. "Ze vrezen dat deze elektronische versie des duivels is", vertelt Griekenland-correspondent Bruno Tersago in "Nieuwe feiten" op Radio 1.