Tekort aan geneesmiddelen blijft aanslepen: "We doen wat we kunnen, maar er komt geen dag dat er geen tekorten zijn" 

"We waren zelf ook geschrokken dat het cijfer zo hoog was", zegt directeur Else Tambuyzer. "1 op de 5 bevraagden geeft aan dat er zelfs geen enkel alternatief werd gevonden en dat is natuurlijk erg problematisch. Maar ook als er wel een alternatief geneesmiddel beschikbaar is, kan dat bij patiënten leiden tot stress, verwarring, hogere kosten of medicatiefouten."



70 procent van de bevraagden zegt gevolgen te ervaren. Bijna de helft zegt dat de impact zelfs zeer groot is. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt daarom dringend een oplossing. "Het moet niet alleen Europees, maar ook in België hoog op de agenda blijven staan", zegt Tambuyzer. "Maatregelen mogen zich ook niet beperken tot de geneesmiddelen waarvan de tekorten als kritiek worden beschouwd."