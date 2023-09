Tijdelijk hogere rentes bij vier banken (zoals verwacht) weer teruggedraaid na afsluiten staatsbon

In zijn ogen kan meer concurrentie in de banksector de klant ten goede komen. "Als je in een concurrentiële omgeving zit, is het gewoon elke dag alle hens aan dek, omdat je elke dag de beste voorwaarden moet bieden aan de klanten. Dat is exact ook de doelstelling die we hadden met de staatsbon. En ik ben ervan overtuigd dat we daarin geslaagd zijn."