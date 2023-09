Tweede meest gespeelde sport ter wereld komt naar Aalst: "Cricket is eigenlijk een Belgische sport"

"We zijn 2 weken bezig en we hebben al meer dan 30 leden. Er komen heel veel aanvragen binnen", zegt Ledegen. De cricketclub is dit jaar gestart met een mannenploeg, maar wil volgend jaar uitbreiden naar een vrouwen- en een jeugdploeg. "We zetten in op diversiteit en inclusie. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, taal, cultuur, geslacht en gender." Volgens Ledegen is de sport ideaal voor mensen die willen bewegen, maar willen starten met iets minder intensiefs. "Cricket is perfect voor iemand die op zoek is naar een sport die niet té fysiek is. Het is bijvoorbeeld heel haalbaar voor mensen die net een blessure gehad hebben."