"Wanneer komt de politie met haar beelden?": minister Van Quickenborne deelt eigen video van omstreden feestje

Concreet toont de minister ons de beelden die zijn opgenomen tussen 3.30 en 4.10 uur 's nachts. Het gaat volgens hem over het eerste moment van de avond waarop hij zijn huis verlaat. Hij begeleidt de laatste gast naar buiten en staat samen met hem op een taxi te wachten. Een taxi die uiteindelijk 40 minuten onderweg is.

"Op een bepaald moment leun ik achterover en maak ik een beweging", legt Van Quickenborne uit. "Die beweging zou door sommigen kunnen geïnterpreteerd worden als een plasbeweging. Het kan een plasbeweging zijn, maar dat is niet af te leiden op de beelden. Daarvan afleiden dat ik wist wat daar uren voordien is gebeurd, is verregaand"

De minister weet naar eigen zeggen niet meer precies welke beweging hij daar gemaakt heeft, maar de vriend die erbij was liet hem vandaag weten dat hij luchtgitaar aan het spelen was. Bronnen bij het onderzoek zijn nochtans formeel: het gaat om een plasbeweging.