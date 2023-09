Mogen supermarkten voeding zomaar "vers" noemen, of is dat soms misleidende reclame?

Het valt een aantal luisteraars van Radio2 op dat sommige producten in de winkelrekken "vers" worden genoemd, terwijl zij die niet meteen zo zouden bestempelen. "Ik zag bij Aldi een artisanale, verse quiche die nog minstens 14 dagen houdbaar was. Dat kan je toch moeilijk vers noemen? De vervaldatum van een bakje verse olijven is zelfs pas over twee maanden."

Als we aan het woord "vers" denken, denken we dan niet eerder aan een taart zonder bewaarmiddelen die bij manier van spreken recht uit de oven komt? Of aan een appel die net geplukt is?