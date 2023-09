Vlaams Belang eist ontslag Rudi Vervoort rond onveiligheid stations Brussel Noord en Zuid

"Wij zijn van mening dat hij te weinig doet aan de onveilige situatie in Brussel. Er is de situatie rond het Zuidstation waar hij zijn verantwoordelijkheid totaal naast zich heeft neergelegd gedurende vele jaren. Er is ook de situatie rond het Noordstation. Ook daar wordt de buurt geteisterd door drugsverslaafden, criminelen en illegalen. Maar in feite zijn er in Brussel veel wijken waar mensen in onveiligheid leven en 's avonds niet meer durven buitenkomen enzovoort. Dat is totaal onaanvaardbaar. Als hij de leiding wil hebben van een regering, dan moet hij de problemen die zich stellen ook aanpakken en oplossen", besluit Dominiek Lootens.