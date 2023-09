Voetbalclub STVV is dit jaar ambassadeur van project 'brooddoosnodig' in acht scholen in Sint-Truiden

Het gaat om een project in samenwerking met de vzw Enchanté. En die vroeg de deelnemende steden op zoek te gaan naar een ambassadeur. In Sint-Truiden is dat dus voetbalclub STVV geworden. Bert Stas: "We willen meer zijn dan een voetbalclub, we willen ook onze maatschappelijke rol spelen in groot Haspengouw. En daarnaast is gezonde voeding heel erg belangrijk. Voor onze spelers om te presteren, maar zeker ook voor kinderen, om zich fysiek en mentaal te ontwikkelen en zich bij te scholen."

Vandaag hielpen twee STVV-spelers met het vullen van de brooddozen in de Sint-Jan-Berchmansschool in Sint-Truiden. Dat is één van de acht deelnemende scholen.