Vroeger voetbalveld van site Ter Linde in Menen maken plaats voor speelbos

Op de site zijn twee voetbalvelden. Het eerste veld blijft en mag gebruikt worden door recreatieve voetballertjes. Het andere terrein wordt omgevormd tot een speelbos. Hoe dat er precies zal uitzien, mag de buurt helpen bepalen. "Donderdagavond is er een participatiemoment waarop alle omwonenden hun mening mogen geven. Eén van de ideeën is om er een buitenklas in te maken. Dat zou voor de school die daar dicht bij ligt, een unieke gelegenheid zijn", aldus de schepen.

De oude kantine en kleedkamers die op de site stonden, zijn intussen afgebroken nadat vandalen ze hadden toegetakeld.