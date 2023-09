Waarom de banken de roep van de spaarder nog steeds lijken te negeren

Meer dan 630.000 mensen hebben zich laten verleiden door de staatsbon, de fiscaal voordelige obligatie uitgegeven door onze federale overheid. In totaal leverde dat net geen 22 miljard euro op. Een record is het alleszins, maar of we het ook een succes mogen noemen valt te betwijfelen.

De staatsbon was in het leven geroepen om de concurrentie tussen de banken aan te zwengelen en hen op die manier richting een hogere spaarrente te dwingen. Maar de banken geven geen krimp, en de staatsbon lijkt zijn doel voorbij te schieten.



Enkele kleinere spelers zoals Argenta verhoogden even de rente op hun termijnrekeningen, maar toen de staatsbon werd afgesloten trokken ze dat aanbod weer in. Er is voorlopig dus nog geen enkel aantrekkelijk alternatief op tafel gelegd (of blijven liggen).