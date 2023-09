Opnieuw woning beschoten in Borgerhout

Rond 1 uur vannacht hoorden buurtbewoners van de Borgerhoutse Delvastraat schoten en ze alarmeerden de politie. In de gevel van een woning troffen agenten twee kogelinslagen aan. De deur van het huis werd drie keer beschoten. Van de daders was geen enkel spoor zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "We hebben onmiddellijk nazicht gedaan in de omgeving, maar dat heeft niets opgeleverd. Het gerechtelijk lab is ook ter plaatse gekomen voor verder onderzoek."

De buurt werd in het verleden al vaker opgeschrikt door schietpartijen. Die waren vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Of dat hier ook het geval is, is nog niet duidelijk. "Zulke feiten doen meteen denken aan het drugsmilieu. Voor zover wij weten hebben de inwoners van de beschoten woning geen link met het drugsmilieu. Maar we kunnen nooit iets uitsluiten, dus dat wordt voor alle duidelijkheid wel onderzocht."