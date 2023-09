Zeldzaam gebedenboek uit 15de eeuw keert uitzonderlijk terug naar Geraardsbergen

Het Brevier van Geraardsbergen is een gebedenboek dat de monniken van de Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen gebruikten om 7 keer per dag te bidden. Het gaat om een perkamenten manuscript uit 1450. Het document bestaat uit 4 boekdelen van in totaal 1700 bladzijden. De monniken van de abdij hebben de Latijnse teksten allemaal met de hand geschreven. "Het is een topstuk", vertelt Dominique Vanwijnsberghe van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. "Het is 1 van de weinige manuscripten gemaakt in Geraardsbergen die bewaard zijn gebleven. Er bestaat nog maar een 10-tal handschriften."