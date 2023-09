Jongen van 14 uit Zonnebeke verliest tand na geval van zinloos geweld in Ieper

In Ieper is een verdachte gearresteerd na een geval van zinloos geweld, afgelopen weekend. Een jongen van 14 uit Zonnebeke werd door een man in elkaar geslagen in de Boomgaardstraat, in het centrum van Ieper. Hij kreeg verschillende vuistlagen in zijn gezicht en verloor ook een tand. Omstaanders hielpen de jongen en verwittigden de hulpdiensten, die hem voor verzorging naar het ziekenhuis brachten. De familie diende een klacht in bij die politie, die na onderzoek van camerabeelden een verdachte kon oppakken.