Van plan om te veranderen van energieleverancier? Hou rekening met deze zeven valkuilen

Sommige leveranciers rekenen een vaste vergoeding aan, per begonnen contractjaar. Dat betekent dat je die vergoeding volledig betaalt als je minder dan een jaar klant blijft. Er worden bedragen aangerekend tot meer dan 100 euro per contract, zowel voor elektriciteit als voor aardgas.

De Ombudsman voor Energie is er al jaren niet over te spreken want een overstap naar een andere leverancier moet kosteloos kunnen. Voor variabele contracten heeft de wetgever al ingegrepen. "De leverancier mag maximaal 6 maanden abonnementskosten of vaste vergoeding aanrekenen als je minder dan 6 maanden klant bent. Blijf je meer dan 6 maanden klant, dan mag hij enkel voor die maanden de vaste vergoeding aanrekenen en niet meer voor een volledig contractjaar."