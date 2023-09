Zorgkoppel gaat in speciale woning in Aarschot zorgen voor 10 mensen met een beperking

Wim Hernalsteen en Veronique Calders wordt het eerste zorgkoppel van Vlaams-Brabant. Zij gaan in februari 2024 hun intrek nemen in de VillaVipwoning die momenteel wordt gebouwd. "Het was een vriendin die mij het idee om zorgkoppel te worden, aan de hand heeft gedaan", vertelt Veronique. We hebben er even over moeten nadenken en hebben dan de knoop doorgehakt. Na een hele selectieprocedure zijn we dan zorgkoppel geworden", voegt Veronique eraan toe.