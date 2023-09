Zweedse EU-diplomaat zit al 1,5 jaar gevangen in Iran

Zweden vroeg maandag al aan Iran om een landgenoot die "willekeurig" wordt vastgehouden, vrij te laten. Stockholm gaf daarbij geen details over zijn identiteit. Volgens de krant The New York Times gaat het om de 33-jarige Floderus.



Hij werd opgepakt toen hij vanuit Teheran zijn terugvlucht wilde nemen, na een reis in zijn vrije tijd. De krant schrijft dat de man in de beruchte Evin-gevangenis wordt vastgehouden.