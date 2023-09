Zwembad Vilvoorde heropent op 11 september 

"Wij hebben het stedelijk zwembad in Vilvoorde op 20 juni moeten sluiten voor onbepaalde tijd", zegt schepen van sport Moad El Boudaati (Vooruit). "Er waren problemen gerezen met de luchtkwaliteit en daar waren ook gezondheidsrisico's aan verbonden, mochten we het zwembad toch openhouden. Nadien hebben we een technische audit laten uitvoeren aan het zwembad en daaruit zijn een aantal gebreken naar boven gekomen die dringend moesten opgelost worden. Die problemen, onder andere met het ventilatiesysteem zijn intussen opgelost waardoor we op 11 september terug kunnen overgaan tot de opening van het zwembad. Dat betekent ook dat de verenigingen, het brede publiek, maar ook de scholen terug kunnen komen zwemmen in 't Zeepaardje", aldus Moad El Boudaati.