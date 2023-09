20 jaar Groene Ambulance in Brussel tegen luchtvervuiling binnenshuis: "Binnenlucht vaak ongezonder dan buitenlucht"

Daarom is 20 jaar geleden de Groene Ambulance in het leven geroepen of de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB). In 20 jaar tijd zijn er 3.051 huisbezoeken gebeurd. De experten komen gratis op bezoek op verzoek van de behandelende arts om de binnenlucht bij mensen thuis te onderzoeken. Want mensen krijgen vaak NKO- of ademhalingsproblemen, veroorzaakt door vocht of schimmels.