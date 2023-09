'Boerenjaar' voor groenten- en fruitteelt in Limburg, met recordjaar voor peren

De appelproductie was dit jaar minder. In totaal is er 203.000 ton appelen geoogst, een daling van 14,9 procent ten opzichte van vorig jaar. "Dat heeft vooral te maken met het feit dat er minder appelen aangeplant zijn en dat het aantal hectare waarop appelen voorkomt, ook gedaald is. De concurrentie voor appelen is ook groter", gaat Moors verder.