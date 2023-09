50 ooievaars strijken neer in veld naast E17 in Haasdonk bij Beveren

Het is indrukwekkend om te zien: op een veld in Haasdonk bij Beveren zitten zo’n 50 ooievaars. Ze zijn er gisteren neergestreken, en je kan ze zien in het gras of op de verlichtingspalen langs de E17-autosnelweg. De ooievaars zijn onderweg naar het zuiden om te overwinteren in Zuid-Spanje of West-Afrika. Maar aangezien het nu ook bij ons zo warm is, zullen ze misschien nog wat langer in Haasdonk blijven.