Met één app routes plannen en betalen met zo goed als alle vervoersmiddelen in Brussel

“We nudgen ook op andere manieren. Geef je in de app een bestemming in die minder dan 7,5 kilometer ver ligt, dan krijg je de fiets bovenaan gepresenteerd. Onder de 2 kilometer is dat zelfs te voet. Tussen de 7,5 en de 15 kilometer suggereren we eerst een elektrische (deel-)fiets van maximaal 25 kilometer/uur. Daar heb je geen rijbewijs voor nodig. Daar zit een logica achter: we weten uit onderzoek dat de Antwerpenaar met een elektrische fiets gemiddeld 12,5 kilometer aflegt. Maar je kan dat allemaal negeren: bij je aanvraag voor een route kan je ook de optie fiets wegklikken. Voor langere afstanden vanuit Vlaanderen naar Antwerpen krijg je vaak de trein als voorstel of de combinatie auto en met en park en ride.

“We zetten ook niet alleen in op apps,” zegt De Roeck. Zo komen er in de toekomst digitale borden op cruciale punten op de invalswegen naar de stad die je informeren over deelfietsstations of park en rides die vlakbij zijn. Is dat geen oplossing van een decennium geleden? “Integendeel,” vervolgt De Roeck, “die fysieke infrastructuur is nodig om de mensen meer zekerheid en duidelijkheid te bieden zonder dat ze steeds op hun smartphone moeten terugvallen. Op die manier ontzorg je de gebruikers ook tijdens hun traject.”