Aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing kunnen dit jaar kort op elkaar volgen: "Maar je zal nooit dubbel betalen"

Sommige luisteraars maken zich zorgen over de grote bedragen die ze kort op elkaar moeten ophoesten. De jaarlijkse onroerende voorheffing voor een appartement of huis loopt voor de meeste mensen al gauw op tot gemiddeld 700 à 800 euro per jaar, afhankelijk van je woning en gezinssituatie. "Bij mij gaat het in totaal zelfs over meer dan 1.900 euro. Met mijn pensioen is het voor mij een hele opgave om dat bedrag te betalen op een half jaar tijd", laat luisteraar Jozef uit Kontich weten.

De belastingdienst heeft begrip voor die bekommernis. "Als je financiële moeilijkheden hebt, kan je ook altijd een afbetalingsplan aanvragen. Daar zijn we doorgaans vrij soepel in", stelt woordvoerder Kris De Sagher gerust. "Er zullen ook nooit overlappende periodes zijn. Je zal dus alleszins nooit dubbel betalen voor hetzelfde jaar. Van de andere kant: de belasting voor het aanslagjaar 2022 is langer op de bankrekening van deze mensen kunnen blijven staan."