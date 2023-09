Klimaattop in Kenia afgelopen: Afrikaanse landen willen tegen 2030 zes keer meer hernieuwbare energie opwekken

Vorig jaar was loss and damage daar een heikel thema. Dat zijn, zeg maar, herstelbetalingen vanuit het Westen voor klimaatschade die de landen van het globale zuiden nu al ondervinden. Die landen slaagden er vorig jaar in loss and damage op de agenda te zetten én in de slotverklaring te loodsen, tegen de zin van een groot deel van het Westen.

Dat was toen een symbolische mijlpaal, maar op de klimaatconferentie van dit jaar zal er gearmworsteld worden over hoe die toezegging er nu in de praktijk uit moet zien. Deze verklaring van Nairobi geeft een idee.