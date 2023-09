Drie boeken van Vlaamse auteurs maken kans op Boekenbon Literatuurprijs 

De Boekenbon Literatuurprijs, vroeger bekend onder andere namen als de Bookspot- , de AKO- of de ECI-prijs, is goed voor 50.000 euro. Dat prijzengeld is even groot als bij de Libris- en de Boonprijzen.

De jury bestaat uit beroepslezers: recensenten, boekverkopers en docenten uit Vlaanderen en Nederland. Dit jaar werden maar liefst 493 ingezonden titels beoordeeld.