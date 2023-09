Na woelig jaar bij Bpost: Chris Peeters van Elia wordt de nieuwe CEO van postbedrijf

Limburger Chris Peeters (58), de huidige topman van netbeheerder Elia, wordt de nieuwe CEO van het postbedrijf. Peeters staat al sinds 2015 aan het hoofd van de netbeheerder. In 2022 werd hij door het weekblad Trends verkozen tot manager van het jaar.

Peeters kijkt aan tegen een druk najaar. Voor het zomerreces vroegen verschillende oppositiepartijen in het parlement een onderzoekscommissie om nog andere overheidssubsidies voor het postbedrijf te kunnen onderzoeken en verdere transparantie van het bedrijf te krijgen. Die suggestie wordt ook door regeringspartijen CD&V en Open VLD niet meteen afgewezen. Deze zomer stapten overigens nog twee topfunctionarissen op bij het postbedrijf.

"Ik dank de Raad van Bestuur voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. Ik ben trots om binnenkort mijn nieuwe rol op te nemen. Na acht intensieve jaren, zit Elia Group op koers voor een succesvolle energietransitie en toekomst. De tijd is rijp voor een nieuwe fase in mijn carrière en met Bpost Group, zal ik de leiding nemen in een sector die me sterk interesseert en die ingrijpende veranderingen doormaakt in een snel veranderende internationale context", reageert Peeters in een persbericht.

"Ik bewonder oprecht de veerkracht die het bedrijf en zijn medewerkers in het verleden hebben getoond en waardeer het enorme potentieel. Samen met het Directiecomité en alle teams zullen we voortbouwen op deze solide basis en sterke troeven om de positie van Bpost Group als toonaangevende e-commerce logistics speler in België en de wereld te versterken."