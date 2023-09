Deze zomer werd twee derde minder bomen gekapt in het Amazonewoud

Da Silva slaagde er tijdens zijn vorige legislatuur ook in om de boskap in het Amazonewoud terug te dringen, maar dan verplaatste de praktijk zich naar andere plaatsen. "In het Atlantisch bos in Zuid-Brazilië of in Argentinië, bijvoorbeeld. Daar werd plots meer bos gekapt. Meer zelfs, als er minder bomen gekapt worden in het Amazonewoud, worden er meer bomen geveld in Indonesië en Zuidoost-Azië."