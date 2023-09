Brussel krijgt er in december een tweede nachttreinverbinding met Berlijn bij

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) reageert tevreden. "De vraag is de laatste jaren echt geëxplodeerd en ik wil van Brussel dé hub voor nachttreinen maken", zegt hij. "België is het eerste Europese land dat de uitbaters van nachttreinen financieel steunt en ik wil mijn ministeriële collega's in andere landen aanmoedigen hetzelfde te doen om voor een optimale internationale uitbating van de nachttreinen te zorgen."

Brussel als Europese hub voor nachttreinen blijft tot nader order een streefdoel. Met de nieuwe Nightjet-verbinding naar Berlijn erbij zullen er amper drie verbindingen zijn: eentje naar Wenen (3 keer per week) en twee naar Berlijn (allebei drie keer per week).

De Nightjet-verbinding naar Berlijn gaat via Keulen, Mannheim en Frankfurt, die van European Sleeper gaat via Amsterdam. Het is de bedoeling dat de treinen van European Sleeper vanaf volgend jaar zullen doorrijden naar de Tsjechische hoofdstad Praag.