Campus Diepenbeek krijgt zwevende wandelpaden

Op de campus van het Wetenschapspark en de Universiteit Hasselt in Diepenbeek zullen volgend jaar twee zwevende belevingspaden aangelegd worden. Dat schrijft Het belang van Limburg en het bericht is bevestigd aan onze redactie. De wandelpaden zijn ontworpen door het architectenduo Gijs-Van Vaerenbergh, bekend van de doorkijkkerk in Borgloon en het labyrinth op C-mine in Genk.