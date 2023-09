Climaxi vraagt Waregemse gemeenteraadsleden meer aandacht voor PFAS-problematiek in de stad

Climaxi vraagt meer onderzoek naar mogelijke verontreiniging met PFAS in de buurt van het vroegere stort in de Meirstraat. Dat ligt eigenlijk in buurgemeente Kruisem, maar het grondwater loopt wel richting Waregem. Volgens een eigen onderzoek van Climaxi zouden mensen er hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben. PFAS is een verzamelnaam voor een reeks schadelijke stoffen. "De waarden liggen wel tien tot vijftien keer hoger", zegt Filip De Bodt van Climaxi.

Daarnaast wil de organisatie dat Waregem meer druk zet om de site te laten saneren en dat er beter gecommuniceerd wordt over de no-regretzones. Dat zijn zones waar bijvoorbeeld wordt aangeraden om geen eieren van eigen kippen te eten, net omdat er mogelijk problemen zijn met PFAS. "Eieren vormen echt wel een risico, omdat die PFAS zich goed binden aan eiwitten", zegt De Bodt. "En toch zijn er veel mensen die in die zones die eieren van hun eigen kippen blijven eten, waarschijnlijk omdat ze denken dat het probleem in hun tuin wel zo groot niet is. De stad zal daar veel actiever over moeten communiceren dan met een briefje in de bus."