Opnieuw commotie in Turkije rond geaardheid topvolleybalster na recente Europese titel

In Turkije is commotie ontstaan rond topvolleybalster Ebrar Karakurt. Ze is al jaren open over het feit dat ze op vrouwen valt, maar nu Turkije afgelopen weekend Europees kampioen in het volleybal is geworden, komen er vanuit conservatieve politieke hoek opnieuw homofobe reacties. "De discussie over de positie van de LGBTQIA+-gemeenschap in Turkije wordt nogmaals gevoed vanuit de politiek", zegt Turkije-expert Inge Vrancken in "De ochtend".