Zweedse criminelen gebruiken Spotify om geld wit te wassen: "Zeer inventief verdienmodel"

Voor het hoge aantal streams krijgen muzikanten geld van Spotify. Hoe meer een nummer op Spotify beluisterd wordt, hoe meer de muzikant verdient. Via Spotify keert zo zwart geld uit drugsdeals en overvallen witgewassen terug.

De Zweedse krant sprak met een aantal bendeleden uit de criminele netwerken die uitlegden hoe ze exact te werk gingen. "Spotify is een geldmachine", is te lezen in het Zweedse onderzoeksartikel.