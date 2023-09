Anke Jacobs is eerste vrouwelijke politiechef in Vlaams-Brabant

Anke Jacobs is al vijftien jaar politieagente in Leuven. Ze begon als postchef bij de spoorwegpolitie en klom op tot de rang van directeur bij de federale politie. In die hoedanigheid was ze verantwoordelijk voor de politionele veiligheid op grootschalige evenementen, zoals Rock Werchter en het WK wielrennen in Leuven in 2021. Jacobs heeft zo een ruim netwerk uitgebouwd in de regio.