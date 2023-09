Kortrijk investeert in wendbare elektrische afvalwagens

Het eerste elektrische afvalwagentje is deze namiddag in Kortrijk voorgesteld. De milieuvriendelijke compacte wagen is handig om door de kleine straten van de binnenstad te laveren en is minder belastend voor de bewoners en bezoekers van de stad Kortrijk. De wagen kan zo'n 1.000 kilo afval ophalen.

De wagen vervangt een grote dieselvrachtwagen en betekent ook lichter werk voor de afvalophalers. "Afval ophalen is een manueel en zwaar werk. Dit wagentje is een soort kipwagen, veel ergonomischer voor de mensen die het afval ophalen", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). "Het is de eerste keer dat we zo'n wendbaar afvalwagentje inzetten, maar het is de bedoeling om op deze ingeslagen weg verder te gaan en nog meer van dergelijke milieuvriendelijke wagens in te zetten."