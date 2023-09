"Er moeten meer sociale kruideniers komen in de Zennevallei"

“We draaiden van in het begin, tien jaar geleden, wekelijks voor een zestigtal gezinnen. Maar toen kwam corona en daarna de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Op twee maanden tijd zagen we ons publiek plots aangroeien naar honderd gezinnen per week. Dat is onhoudbaar. We hadden plots veel meer geld nodig om de winkel aangevuld te krijgen. We bekijken nu hoe we dit opgelost krijgen. Meer sociale kruideniers opstarten in de buurgemeenten is een van de mogelijkheden, want momenteel zijn wij de enige voor de hele Zennevallei.” besluit Hanne Desmet.