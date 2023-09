Extra week zwemplezier in recreatieoord Wilhelm Tell in Oudsbergen door warme nazomerdagen

We beleven deze week prachtige nazomerdagen, waardoor heel wat Limburgers op zoek gaan naar wat extra verkoeling. Dit jaar kunnen zij daarvoor uitzonderlijk ook in september nog terecht bij recreatieoord Wilhelm Tell in Oudsbergen. “Gezien het mooie weer gaan we deze namiddag, zaterdag en zondag opnieuw open”, klinkt het bij Lode Nulmans, bestuurder van Wilhelm Tell.

“Financieel is het natuurlijk niet interessant om de zwembaden opnieuw te openen voor enkele dagen”, vervolgt Nulmans. “We hebben er dus wel even over moeten nadenken, maar vanaf het moment dat we zeker waren dat het warm genoeg zou zijn hebben we niet langer getwijfeld. Veel belangrijker dan het financiële is het kunnen bieden van wat extra zwemplezier aan onze gasten. Als de mensen nog eens lekker kunnen plonsen en genieten van het warme weer, voelt dit voor ons heel goed aan. Zo kunnen we hun toch nog iets extra geven na de slechte zomermaanden.”