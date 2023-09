Eerste festival in gevangenis van Merksplas: "Het lijkt zoveel mogelijk op een écht muziekfestival"

De zesde editie van Backyard Festival vindt dit weekend plaats vlakbij de gevangenis van Merksplas. Daarom wou de organisatie de gevangenis graag betrekken bij de opbouw. Vijf geïnterneerde vrijwilligers hielpen een dag mee en in ruil daarvoor komt het festival hun richting uit met eetkraampjes en een optreden van The Yummy Mouths binnen de gevangenismuren. "We hebben geprobeerd om het zoveel mogelijk op een echt festival te laten lijken", zegt organistor Fien Boeckx.